RTL2You 13:40 bis 14:10 Trickserie One Piece Auf zur Grand Line! J 2000 Stereo Merken Ruffy und seine Freunde wollen Loguetown verlassen. Doch Käpt'n Smoker versucht ihn aufzuhalten. Dass sie die Flying Lamb trotzdem erreichen, verdanken sie einem geheimnisvollen Fremden. Sie segeln aufs offene Meer hinaus und das Tor zur Grand Line ist nicht weit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece