France 2 20:30 bis 22:40 Sonstiges Primaire : le second tour Live 16:9 Merken Qui, de François Fillon ou d'Alain Juppé, est désigné vainqueur de la primaire de la droite et du centre à l'issue du second tour du scrutin - Quelles sont les conséquences pour l'élection présidentielle de 2017 - Journalistes, éditorialistes, experts et membres de la société civile se succèdent sur le plateau en attendant la réaction des deux candidats suite aux résultats du second tour. Des envoyés spéciaux interviennent en direct des points stratégiques de cette consultation nationale, dans toute la France, en duplex de la Haute Autorité de la Primaire et des QG des deux candidats finalistes. In Google-Kalender eintragen Moderation: Laurent Delahousse, Nathalie Saint-Cricq, Myriam Bounafaa Gäste: Gäste: Brice Teinturier, Gaël Sliman, Céline Bracq, Vanessa Schneider, Franz-Olivier Giesbert, Guillaume Tabard, Natacha Polony, Ghislaine Ottenheimer, Daniel Cohn-Bendit, Claude Askolovitch, Agnès Verdier-Molinié

