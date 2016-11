Phoenix 15:00 bis 15:30 Dokumentation Eisenbahnstraße Leipzig Crimespot oder Multikulti-Wunderland? D 2016 Live TV Merken Die Eisenbahnstraße im Leipziger Osten. Zu DDR-Zeiten eine beliebte Bummelmeile mit vielen Geschäften und Kinos. 27 Jahre nach Mauerfall ist sie angeblich die schlimmste Straße Deutschlands. Auf den ersten Blick scheint alles klar. Kriminalität, Drogen und rivalisierende Rocker-Gangs gehören zum Straßenbild. Aber was ist wirklich dran am Etikett "schlimmste Straße Deutschlands"? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Eisenbahnstraße Leipzig