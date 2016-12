Hessen 03:20 bis 04:05 Dokumentation Hessische Weihnachtsbräuche D 2011 Live TV Merken Lebkuchen aus dem Odenwald, ein Krippenbauer aus Flörsheim, Heubündel für das Christkind in Leeheim - im Advent besinnt man sich in Hessen auf ganz besondere Traditionen und Bräuche. Moderator Kurt Lotz führt durch die Sendung für die Vorweihnachtszeit. Zusammen mit dem hessischen Heimatkundler Gerd Grein stellt er neue und alte hessische Traditionen vor, wie das Beggern in Twistetal, wo Männer des Dorfes zu Weihnachten die Kirchenglocken von Hand läuten. Gerd Grein zeigt uns Beispiele seiner hessenweit einzigartigen Sammlung rund um die hessische Weihnachtszeit - von modernem, ganz besonderem Christbaumschmuck bis zu historischen Stücken. Kurt Lotz besucht außerdem die Weihnachtsbackstube der Landfrauen in Lengfeld und hilft beim Backen der traditionellen Plätzchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kurt Lotz Gäste: Gäste: Gerd Grein (Heimatkundler) Originaltitel: Hessische Weihnachtsbräuche Regie: Heide Kegel

