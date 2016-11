RTL2You 17:45 bis 18:10 Trickserie Digimon Fusion Aufbruch in eine neue Welt J 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach einem Basketballspiel hört Mikey Kudo eine Stimme, die um Hilfe ruft. Zusammen mit seinen Freunden Angie Hinomoto und Jeremy Tsurgi geht er der Sache nach. Sie finden einen roten Fusionslader, der sie, als sie ihn berühren, in eine fremde Welt teleportiert. Dort ankommen, werden die Freunde von einem wilden Digimon namens MadLeomon angegriffen. Gerade noch rechtzeitig werden sie von Shoutmon gerettet, der sie über den Fusionslader in die Digi-Welt gerufen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Digimon Fusion