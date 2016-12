ATV 14:15 bis 16:15 Komödie Der Grinch USA 2000 2016-12-25 10:35 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Für die Bewohner von Whoville ist Weihnachten das wichtigste Fest im ganzen Jahr, das auch gebührend gefeiert wird. Dem Grinch, einem Einsiedler, der mit seinem Hund Max einsam in einer Höhle hoch oben auf dem Berg wohnt, missfällt das alljährliche Weihnachtsfest. Er ist gemein und sein Herz ist eiskalt. Und dieses Jahr ist er fest entschlossen, das fröhliche Feiern nicht untätig mitanzusehen: So beschließt er die Geschenke zu stehlen, um den Kindern das Fest zu verderben. Doch dann trifft er auf die kleine Cindy Lou Who, die in dem Grinch mehr sieht als ein grünes Monster ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Carrey (Der Grinch) Taylor Momsen (Cindy Lou Who) Jeffrey Tambor (Bürgermeister Augustus May Who) Christine Baranski (Martha May Whovier) Bill Irwin (Lou Lou Who) Molly Shannon (Betty Lou Who) Clint Howard (Whobris) Originaltitel: How the Grinch Stole Christmas Regie: Ron Howard Drehbuch: Jeffrey Price, Peter S. Seaman Kamera: Don Peterman Musik: James Horner Altersempfehlung: ab 6