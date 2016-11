RTL 20:15 bis 22:15 Show Wer wird Millionär? - Undercover D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die fünf Kandidaten von "Wer wird Millionär? - Undercover" sind fünf Menschen, die während des Castings mit versteckter Kamera Humor, Gelassenheit und Allgemeinwissen bewiesen haben. Sie haben sich dadurch ihren Platz im Panel erspielt. Wer tritt eine Heldenreise an? Wer blamiert sich? Wer holt die Million? Das Casting: Das Casting fand im Vorfeld der Sendung mit versteckten Kameras in einem Bielefelder Parkhaus statt. An der vermeintlich kaputten Ausfahrtschranke wurde die Autofahrer in einen Dialog mit Günther Jauch verwickelt. Seine Stimme kam dabei vom Band. Während des Castings wurden den potenziellen Kandidaten durch kostümierte Komparsen (Cheerleader, Glückshasen, Alleinunterhalter.) auf heitere Art und Weise Fragen präsentiert, die sie beantworten durften. Noch vor Ort erfuhren sie, wo sie da hineingeraten sind. Die besten und schlagfertigsten Menschen qualifizierten sich durch etwas Glück für 'Wer wird Millionär? - Undercover'. Die Sendung: Fünf Kandidaten spielen in einer klassischen Auswahlrunde um den Platz in der Mitte. Der Spielmodus ist mit dem der klassischen Sendung identisch. Komplettiert wird die Sendung mit einer MAZ aus den Geschehnissen im Parkhaus. Und jeder Kandidat, der es in die Mitte schafft, wird im eigenen Einspielfilm vorgestellt, der seinen persönlichen Weg zu "Wer wird Millionär?" zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Günther Jauch Originaltitel: Wer wird Millionär?