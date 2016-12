ATV 2 16:20 bis 18:10 Drama Bergkristall D 2004 2016-12-24 01:45 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Trotz alpenländischer Idylle herrscht zwischen den Bewohnern der beiden Bergdörfer Gschaid und Millsdorf seit jeher Eiszeit. Den Schuster Sebastian und die Färbertochter Susanne kümmert das jedoch wenig, denn obwohl die beiden aus diesen Ortschaften stammen heiraten sie und lassen sich bei Sebastian häuslich nieder. Jahre später ist die Beziehung am Ende. Die Anfeindungen der Einwohner sind für Susanne so unerträglich geworden, dass sie reumütig zu ihren Eltern zurückkehrt. Ihre mittlerweile halbwüchsigen Kinder sind verzweifelt. Nichts wünschen sie sich sehnlicher, als dass die Eltern wieder zueinander finden. Und tatsächlich haben sie auch schon einen Plan, um dieses Ziel zu erreichen: Der sagenumwobene Bergkristall kann Liebende angeblich wiedervereinen. Doch die Suche nach dem mysteriösen Mineral entpuppt sich rasch als lebensgefährliches Unterfangen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dana Vávrová (Susanne) Daniel Morgenroth (Sebastian) Josefina Vilsmaier (Sanna) Max Tidof (Pfarrer Ernst) Jürgen Schornagel (Färber) Katja Riemann (Karin) François Goeske (Konrad) Originaltitel: Bergkristall Regie: Joseph Vilsmaier Drehbuch: Klaus Richter Kamera: Joseph Vilsmaier Musik: Stefan Busch, Christian Heyne Altersempfehlung: ab 6