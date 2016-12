DR Kultur 16:05 bis 18:00 Sonstiges Gespräche und Musik zu Heiligabend und Chanukka Was verbindet christliche und jüdische Gläubige an "Weihnukka?" Merken Was verbindet christliche und jüdische Gläubige an "Weihnukka?" In Google-Kalender eintragen Moderation: Anne Françoise Weber Gäste: Gäste: Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au, Rabbiner Walter Rothschild