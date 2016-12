hr2 20:05 bis 22:15 Sonstiges Geistliche Musik Bachfest Schaffhausen Merken <bk>J.S. Bach: Kantate BWV 97, "In allen meinen Taten"<ek><bk>Heinichen: Concerto a 7 G-Dur<ek><bk>Zelenka: Missa Omnium Sanctorum ZWV 21 (Hana Blaziková, Sopran; Kamila Mazalová und Aneta Petrasová, Alt; Václav Cízek, Tenor; Tomás Král und Jaromír Nosek, Bass; Chor und Orchester "Collegium 1704"; Leitung: Václav Luks)<ek> Im Anschluss, etwa ab 21:45 Uhr: <bk>Manfredini: Sinfonia Pastorale per il Santissimo Natale (Elbipolis Barockorchester Hamburg)<ek><bk>Krebs: Lautenkonzert C-Dur (Stefan Maass; Merseburger Hofmusik, Leitung: Michael Schönheit) In Google-Kalender eintragen