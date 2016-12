NDR Info 20:05 bis 22:00 Sonstiges Gruß an Bord Eine Brücke zu deutschen Seeleuten auf allen Meeren Merken Seit Weihnachten 1953 bildet die NDRRadiosendung "Gruß an Bord" eine Brücke zwischen den Seeleuten auf den Meeren und ihren Angehörigen in Deutschland: Seeleute schicken Grüße in die Heimat, ihre Familien haben die Möglichkeit, ihren Lieben auf hoher See ein frohes Fest und ein gutes, neues Jahr zu wünschen. Damit die Besatzungen die Traditionssendung auch in fernen Häfen auf den Weltmeeren empfangen können, hat der NDR eigens für Heiligabend zusätzlich Kurzwellen-Frequenzen angemietet, die die Grüße um die Welt tragen: 6.125 kHz Atlantik Nord 11.650 kHz Atlantik - Süd 9.800 kHz Atlantik In Google-Kalender eintragen