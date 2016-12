NDR Info 19:15 bis 20:00 Sonstiges Der Talk Merken Obwohl Marianne Koch nie eine Ausbildung absolvierte, war sie eine national und international gefragte Schauspielerin. Neben vielen anderen Filmen spielte sie an der Seite von Clint Eastwood in Sergio Leones Western "Für eine Handvoll Dollar" mit. Zudem gehörte sie zur Stammbesetzung des legendären TV-Ratespiels ?Was bin ich' mit Robert Lemke. Anfang der 1970er Jahre kehrte sie der Schauspielerei den Rücken, beendete ihr Medizinstudium und etablierte sich als Ärztin. Und sie blieb präsent: Als Moderatorin der Talkshow 3 nach 9, als Buchautorin und bis heute durch ihre Medizinsendungen im Hörfunk. Maria Ott hat Marianne Koch getroffen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Marianne Koch (Filmschauspielerin, Ärztin und Buchautorin)