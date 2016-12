NDR Info 18:05 bis 19:00 Sonstiges Nahkampf am Nadelbaum Geschichten zur Weihnacht Merken Mehr als jedes andere Fest ist Weihnachten das Fest der Familie. Wer fährt zu wem, wer holt die biestige Tante ab, und seit wann sind die Enkelkinder so undankbar? Zum Fest der Liebe knirscht und knackt es zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern, aber wer keine Familie hat, wünscht sie sich nie so sehr wie an den Weihnachtstagen. Ein 11-jähriges Kind schreibt der verhärmten Mutter ein Gedicht und hofft doch noch auf einen Tannenbaum. Ein alter Mann feiert das Fest im Wald mit seinen Tieren, und ein kleines Mädchen wird böse, weil unterm Weihnachtsbaum kein kleiner Bruder liegt. Doch meistens enden sie dann doch noch friedlich, die Nahkämpfe am Nadelbaum. In Google-Kalender eintragen