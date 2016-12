NDR Info 17:30 bis 18:00 Sonstiges Die Reportage Dem Himmel so nah. Als Pfarrer auf den Halligen Merken Matthias Krämer ist Pfarrer auf der Hallig Langeneß. Wenn er seine kleine Gemeinde auf der Nachbarinsel Oland besucht, dann ist der Seelsorger mit der Lore unterwegs - einem kleinen Gleisfahrzeug, das über einen Damm die Inseln verbindet. Auf die Insel Gröde muss Krämer aber mit dem Boot. Doch bei rund 30 Sturmfluten im Jahr ist der Besuch immer wetterabhängig. Gröde dürfte ohnehin die kleinste Gemeinde Deutschlands sein: acht Mitglieder, davon sitzen sechs im Kirchenvorstand. Krämer ist schon seit mehr als 20 Jahren Pfarrer auf den Halligen. Der Geistliche kennt in seinem kleinen Inselreich jede Seele. In Google-Kalender eintragen