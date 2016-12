NDR Info 17:05 bis 17:30 Sonstiges Feiertags-Forum Eine Gynäkologin für eine Million Menschen. Basismedizin im kirchlichen Krankenhaus von Attat in Äthiopien Merken Das "Attat Hospital" der Missionsärztlichen Schwestern in Äthiopien ist für eine Million Menschen die einzige Klinik weit und breit. Und Schwester Rita ist die einzige Gynäkologin dort. Die Kindersterblichkeit ging zurück auf ein Vierzigstel des äthiopischen Durchschnitts. Klaus Hofmeister hat das ganzheitliche Gesundheitsprogramm vor Ort erlebt. Tausende Kinder hätten nie das Licht der Welt erblickt, wenn es das "Attat Hospital" nicht gäbe. In Google-Kalender eintragen