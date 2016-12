NDR Info 14:05 bis 16:00 Sonstiges Mikado - Radio für Kinder So schön kann Warten sein - Mikado am Heiligabend Merken Wie im Fluge soll die Wartezeit auf die Bescherung vergehen, verspricht die Mikado Redaktion, die auch dieses Jahr wieder ein zweistündiges Programm gestaltet. Dabei ist "Pflicht" der Klassiker "Hilfe, die Herdmanns kommen!" (als Lesung), ohne den kein Heiligabend im Radio sein kann. In der zweiten Stunde folgt ein Programm mit weihnachtlicher Musik und knisternden Überraschungen. Und wenn alles klappt, wird als Gast ein echter Weihnachtswichtel vorbeischauen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ricarda Zunk, Jörgpeter von Clarenau