BonGusto 18:15 bis 18:45 Magazin meine Familie & ich TV: Gastspiel Jubiläumssendung - 50 Jahre MFI ... D Merken In dieser Folge mit Gaby Höger, Andreas Geitl und Sternekoch Ali Güngörmüs: Diese Ausgabe des meine Familie & ich Gastspiels steht unter einem besonderen Stern. Anlässlich des 50. Geburtstags der Zeitschrift begrüßt Jörg Götte gleich vier Gäste. Darunter die meine Familie & ich Chefredakteurin Gaby Höger, die Italienerin Marielisa Gargiulo von Münchens ältester Pizzeria, der Küchendirektor vom Paulaner am Nockherberg Andreas Geitl und Sternekoch Ali Güngörmüs. Gemeinsam bereiten die fünf Kochbegeisterten ein köstliches Menü zu und stoßen zum Ende der Sendung auf das Jubiläum an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Gaby Höger ("meine Familie & ich" Chefredakteurin), Marielisa Gargiulo (von Münchens ältester Pizzeria), Andreas Geitl (Küchendirektor vom Paulaner am Nockherberg), Ali Güngörmüs (Sternekoch) Originaltitel: meine Familie & ich TV: Gastspiel