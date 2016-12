Deutschlandfunk 17:05 bis 20:00 Sonstiges Radio-Bescherung Musikalisches zum Fest Mit neuen Aufnahmen aus dem Deutschlandfunk-Kammermusiksaal Merken Der Baum ist geschmückt, die Geschenke sind verpackt, der Tisch ist reich gedeckt. Wir bescheren Ihnen zu Tannengrün und Kerzenschein am Heiligen Abend drei Stunden festliche Musik. Auf dem musikalischen Gabentisch sind weihnachtliche Gesänge aus dem 15. Jahrhundert ebenso dabei wie eigensinnige Arrangements berühmter Klassiker aus Pop und Weltmusik. In neuen Aufnahmen aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal spielen junge Virtuosen und arrivierte Meister beschwingte Jazzimprovisationen und Klassisches von Händel bis Dukas. Mit fulminanten Aufnahmen von Nikolaus Harnoncourt, Sir Neville Marriner und David Bowie lassen wir das musikalische Jahr Revue passieren. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sylvia Systermans