Deutschlandfunk 16:05 bis 17:00 Sonstiges Geschichten vom Radio Angel Radio. Der Soundtrack der Erinnerungen In der kleinen südenglischen Ortschaft Havant im Hinterzimmer eines Antiquitätengeschäftes gibt es einen Lokalradiosender, der sich Angel Radio nennt: "A radio for older people from older people". Bob, Tony, Jilly, Peter und Linda gehören zu den Radiomachern. Alle sind über 70 und Margret ist sogar 91. Sie kümmern sich um ein Publikum, das nicht wesentlich jünger ist als sie selbst. Und spielen ausschließlich Musik, die vor 1960 aufgenommen wurde. Musik, die die Zuhörer an ihre Jugend erinnert. Angel Radio ist "pure nostalgia". Eine Nostalgie, die sich auch Hörern vermittelt, die die guten alten Zeiten nicht miterlebt haben. Die Schelllackplatten knistern, man hört Folgen eines in den 40er-Jahren aufgenommenen Kinderhörspiels, und die Hörer tauschen sich über ihre frühesten Erinnerungen aus. Ein Feature über die Magie des Radios und seine noch immer lebensspendende Kraft. Regie: Michael Lissek