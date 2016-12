Bayern 4 18:05 bis 20:00 Sonstiges Festliches Barock Festliche Werke für Blechbläser und Pauken Merken <bk>Gottfried Reiche: "Bach's Own Trumpeter"<ek><bk>Cesare Bendinelli: "Procession of the Musicians"<ek><bk>Carl Heinrich Biber: Sonata<ek><bk>Marin Marais: "Les voix humaines"<ek><bk>Johann Friedrich Fasch: Concerto<ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Weihnachtsoratorium", Kantate Nr. 2, Sinfonia<ek><bk>Arcangelo Corelli: "Weihnachtskonzert"<ek><bk>Girolamo Fantini: Sonata<ek><bk>Giuseppe Torelli: Sonata D-Dur<ek><bk>John Dowland: "Come again"; "Time stands still"; "Behold a wonder here"<ek><bk>Johann Jakob Loewe von Eisenach: Capriccio<ek><bk>Henry Purcell: "The Fairy Queen", Suite Nr. 2<ek><bk>Johann Sebastian Bach: "Jesus bleibet meine Freude"<ek><bk>Heinrich Ignaz Franz Biber: Sonata<ek><bk>Georg Friedrich Händel: "Feuerwerksmusik" (Alison Balsom, Trompete; The Balsom Ensemble) In Google-Kalender eintragen