Bayern 4 16:05 bis 18:00 "In dulci jubilo" Jan Sandström: "Es ist ein Ros' entsprungen" (Rundfunkchor Berlin, Leitung: Nicolas Fink) Michel Corrette: Sinfonie de Noël Nr. 3 (La Fantasia, Leitung: Rien Voskuilen) Sebastian Knüpfer: "Ach, mein herzliebes Jesulein" (Dresdner Kreuzchor; Cappella Sagittariana, Leitung: Roderich Kreile) Carl Philipp Emanuel Bach: "Ehre sei Gott in der Höhe" (Veronika Winter, Sopran; Anne Bierwirth, Alt; Jan Kobow, Tenor; Ralf Grobe, Bass; Himlische Cantorey; Les Amis de Philippe, Leitung: Ludger Rémy) Franz Liszt: Aus "Weihnachtsbaum" (Roland Muhr, Orgel) Michael Haydn: "Lauft, ihr Hirten allzugleich" (Kerstin Bruns, Sopran; Hassler-Consort, Leitung: Franz Raml) Chaim Parchi: "Aleih Neir" Anonymus: "What child is this"? (Albrecht Mayer, Oboe; The King's Singers) John Rutter: "Wexford Carol" (Bryn Terfel, Bariton; Orchestra of the Welsh National Opera, Leitung: Tecwyn Evans) Max Reger: "In dulci jubilo" (Peter Kofler, Orgel; Münchener Bach-Chor; Brassensemble München, Leitung: Hansjörg Albrecht) Sigfrid Karg-Elert: "Vom Himmel hoch, da komm ich her" op. 82 Nr. 2 (Eva Kraupner, Sopran; Florian Sonnleitner, Violine; Peter Kofler, Orgel; Münchener Bach-Chor, Leitung: Hansjörg Albrecht)