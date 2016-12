Bayern 4 12:05 bis 16:00 Sonstiges Warten aufs Christkind Im Reich der Eiskönigin. Das große BR-Klassik-Wunschkonzert für Kinder Merken Weihnachten im Eis. Tief im Inneren der gefrorenen Welten, in denen die geheimnisvolle Eiskönigin zuhause ist. Do Re Mikro entführt alle mutigen Kinder am Nachmittag vor Heiligabend in die eisigen Sphären einer poetischen Wintergeschichte. Während wir gemeinsam aufs Christkind warten, reisen wir in die wundersame Welt der Eiskönigin. Dank der unendlichen Macht und Güte von Niginök-Sie, ihrer Weißheit der Eiskönigin, leben die Menschen in einer glitzernden Welt aus Eis und Schnee: dem Palast der Königin. Alle Bewohner sind weiß gekleidet und leben in einer Welt von Friedens und Harmonie. Es gibt in diesem Palast keine Fenster und keine Türen. Denn wenn sowieso alle durch alles hindurchsehen können, sind sie überflüssig, denn es ist das eigene Spiegelbild, das es ermöglicht, an jeder beliebigen Stelle durch die hauchdünnen Wände aus Eis zu treten. Doch eines Tages Tag geschehen ungewöhnliche Dinge. Plötzlich entdecken die Bewohner des Eispalastes am sonst immer vollkommen schwarzen Himmel einen Stern. Was ist das für ein seltsames Licht? Und auf einmal ist da, wo sonst nur endloses Glitzern war, eine Wand, und die Eiswände des Palastes werden zu einem unüberwindbaren Hindernis .... Aber auch in unserer Welt gibt es Orte, in denen Eis eine wichtige Rolle spielt: Hoch im Norden, da wo das Festland in die Antarktis übergeht, leben Menschen fast das ganze Jahr im und auf dem Eis. Unsere Alpen sind durchzogen von großen Gletschermassiven, die jeden Tag ein Stück weiterwandern. Wohin wohl? Im Winter übernachten manche Menschen in Iglus, kleinen Häusern aus Schnee und Eis. Und den größten Spaß gibt es, wenn wir zu Weihnachten und danach über zugefrorene Seen mit den Schlittschuhen fahren und schöne große Kreise ziehen. Und essen kann man Eis schließlich auch noch, nicht nur im Winter. Do Re Mikro wartet mit Euch auf das Christkind. Von 12 bis 16 Uhr sind wir unterwegs in Eis und Schnee, zusammen mit der wundersamen Eiskönigin und vielen frierenden, aber glücklichen "Eisprinzen". Wir knacken Rätselnüsse und spielen Eure Wunschmusik. Und zwischen durch schauen wir heimlich durchs Schlüsselloch, ob der Christbaum schon leuchtet.... Wunschmusik: 0800 - 80 80 678 gebührenfrei (ab 11 Uhr) In Google-Kalender eintragen Moderation: Alex Naumann