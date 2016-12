puls 4 22:05 bis 00:00 Komödie Bruce allmächtig USA 2003 2016-12-26 09:40 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Ende eines langen Tages, an dem so ziemlich alles grauenvoll in die Hose ging, verliert der mit sich und der Welt unzufriedene Kleinstadt-TV-Reporter Bruce Nolan (Jim Carrey) jede Contenance und lässt seiner Wut auf den lieben Gott in einer Schimpftirade freien Lauf. Der hört zu, erscheint Nolan in Menschengestalt (Morgan Freeman) und überlässt ihm als Antwort für 24 Stunden seinen Job. Nolans Freundin (Jennifer Aniston) ist nicht erfreut.

Nach "Der Dummschwätzer" und "Ace Ventura" ist diese aberwitzige Burleske die nunmehr dritte Kollaboration zwischen Gummigesicht Jim Carrey und Komödienspezialist Tom Shadyac. Schauspieler: Jim Carrey (Bruce Nolan) Jennifer Aniston (Grace Connelly) Morgan Freeman (Gott) Lisa Ann Walter (Debbie) Philip Baker Hall (Jack Baylor) Catherine Bell (Susan Ortega) Steve Carell (Evan Baxter) Originaltitel: Bruce Almighty Regie: Tom Shadyac Drehbuch: Steve Koren, Mark O'Keefe Kamera: Dean Semler Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6