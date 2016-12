puls 4 20:15 bis 22:05 Komödie Santa Clause - Eine schöne Bescherung USA 1994 2016-12-25 12:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Am Weihnachtsabend hören Werbefachman Scott und Sohn Charlie Gepolter auf dem Dach. Von Scott erschreckt, purzelt plötzlich der Weihnachtsmann vom Dach und wird daraufhin von allen Lebensgeistern verlassen. Scott muß nun den Job des bärtigen Mannes übernehmen und feststellen, daß er sich auf einen zeit- und lebensausfüllenden Job eingelassen hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tim Allen (Scott Calvin / Santa Claus) Judge Reinhold (Dr. Neil Miller) Wendy Crewson (Laura Calvin Miller) Peter Boyle (Mr. Whittle) Eric Lloyd (Charlie Calvin) David Krumholtz (Bernard der Elf) Larry Brandenburg (Det. Nunzio) Originaltitel: The Santa Clause Regie: John Pasquin Drehbuch: Steve Rudnick, Leo Benvenuti Kamera: Walter Lloyd Musik: Michael Convertino