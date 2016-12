puls 4 16:55 bis 18:45 Fantasyfilm Die Geister, die ich rief ... USA 1988 Charles Dickens 2016-12-25 10:50 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frank Cross, der abgebrühte und hartherzige Präsident einer TV-Gesellschaft will am Heiligabend Charles Dickens' berühmtes Weihnachtsmärchen um den Geizkragen Ebenedzar Scrooge als gigantische Live-Show präsentieren. Für Cross zählen nur Erfolg und Einschaltquoten - bis ihn seine verstorbener Vorgänger und drei Weihanchtsgeister mit rauhen Methoden eines besseren belehren. Cross läßt die verlogene Show, die ihm inzwischen ein Newcomer im Sender aus der Hand genommen hat, vor laufenden Kameras platzen. Er versöhnt sich mit seiner Familie und hält eine flammende Rede für mehr Menschlichkeit. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bill Murray (Frank Cross) Karen Allen (Claire Phillips) John Forsythe (Lew Hayward) Robert Mitchum (Preston Rhinelander) John Glover (Brice Cummings) Bobcat Goldthwait (Eliot Loudermilk) Nicholas Phillips (Calvin Cooley) Originaltitel: Scrooged Regie: Richard Donner Drehbuch: Mitch Glazer, Michael O'Donoghue Kamera: Michael Chapman Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12