puls 4 14:45 bis 16:55 Komödie Kevin - Allein in New York USA 1992 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kevin geht wieder einmal verloren. Diesmal gerät der Knirps bei den Reisevorbereitungen in das falsche Flugzeug und findet sich prompt im Schmelztiegel New York wieder, wo er sich mit Hilfe der Kreditkarten seines Vaters im Plaza Hotel einmietet. Alles wäre wunderbar, träfe Kevin nicht plötzlich auf die ausgebrochenen Gauner Marv und Harry, die noch ein Hühnchen mit Kevin zu rupfen haben. Gar nicht dumm lockt Kevin die beiden in das leerstehende Haus seines Onkels. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Macaulay Culkin (Kevin) Joe Pesci (Harry) Daniel Stern (Marvin) Catherine O'Hara (Kate) John Heard (Peter) Devin Ratray (Buzz) Hillary Wolf (Megan) Originaltitel: Home Alone 2: Lost in New York Regie: Chris Columbus Drehbuch: John Hughes Kamera: Julio Macat Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 6