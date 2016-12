ORF 2 22:45 bis 23:30 Serien Weißblaue Wintergeschichten Kindsköpfe / Stern der Begierde D 2007 2016-12-24 04:55 Stereo Untertitel Merken In zwei Episoden erzählen die "Weißblauen Wintergeschichten" von Sehnsucht und Begierde. Sehnsucht hat der elfjährige Max nach der Trennung seiner Eltern nach einem neuen "Vater" und der Schilehrer Stefan scheint ihm für diese Rolle bestens geeignet. Der neue Geschäftsführer eines gutbürgerlichen Lokals hingegen ist begierig, mit zumindest einem Stern im Gourmetführer zu stehen und beginnt eine Intrige gegen den Koch und den Kellner. In beiden Fällen bewahrheitet sich die alte Weisheit, dass Pläne allein noch lange nicht zum Ziel führen. Buch: Markus Mayer und Rolf-René Schneider In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Boysen (Stefan Wiese) Eva Klemt (Elke Huber) Severine Tyroller (Max Huber) Jan Sosniok (Anton) Max Krückl (Hannes Himmelfahrt) Heinrich Schafmeister (Konrad Storch) Sabine Vitua (Renée Gassner) Originaltitel: Weißblaue Geschichten Regie: Bettina Braun Drehbuch: Markus Mayer, Rolf René Schneider Kamera: Michael Sigloch Musik: Andreas Slavik Altersempfehlung: ab 6