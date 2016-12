ORF 2 21:45 bis 22:45 Show Starweihnacht mit Alfons Haider A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alfons Haider lädt zur "Starweihnacht" von "Licht ins Dunkel", und viele prominente KünstlerInnen wie Rebekka Bakken, Thorsteinn Einarsson, Harfonie, The Rats are Back, Mark Seibert & Milica Jovanovic mit einem Song aus dem Musical Schikaneder und Seicento finden sich zu später Stunde ein und sorgen mit ihren musikalischen Darbietungen für festlichen Glanz und Freude. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Alfons Haider Gäste: Gäste: Rebekka Bakken, Thorsteinn Einarsson, Harfonie, The Rats are Back, Mark Seibert & Milica Jovanovic Originaltitel: Starweihnacht