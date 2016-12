ORF 2 20:15 bis 21:45 Reportage Bergweihnacht mit Zabine Kapfinger Lesachtal und Kötschach-Mauthen A 2016 2016-12-26 09:50 Stereo Untertitel 16:9 Merken Zabine Kapfinger begrüßt am Heiligen Abend aus dem winterlich-romantischen Venedig in einer Gondel. Warum dieser ungewöhnliche Schauplatz für den Beginn der diesjährigen Ausgabe der Bergweihnacht? Viele der venezianischen Gondeln sind aus den Fichten des Kärntner Lesachtals gefertigt, und Zabine macht sich daraufhin auf Spurensuche nach Kärnten und lernt Menschen kennen, die aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sind. Bei ihrer weihnachtlichen Reise trifft Zabine Menschen, die ihr erzählen, welche Bedeutung Weihnachten für sie hat und wie dieser Tag einst und jetzt begangen wird. So z. B. der Generalvikar der Diözese Gurk, Dr. Engelbert Guggenberger, der seinem Heimattal ein Buch gewidmet hat. Zabine besucht in Kötschach-Mauthen die Haubenköchin Sissy Sonnleitner. Sie erzählt, was es mit ihren selbstgebackenen "Versöhnungs-Stangerln" auf sich hat. Musikalische Gäste sind u. a. die Seer, die mit Zabine singen. Stargäste sind die Opernsängerin Eva Lind und Schauspielerin Barbara Wussow mit einer etwas anderen Weihnachtsgeschichte.ca.90 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Zabine Kapfinger Gäste: Gäste: Dr. Engelbert Guggenberger (Generalvikar der Diözese Gurk), Sissy Sonnleitner (Haubenköchin), Eva Lind (Opernsängerin), Barbara Wussow (Schauspielerin), Die Seer Originaltitel: Bergweihnacht