ORF 3 16:10 bis 17:40 Show Klingendes Österreich - Das große Lied Das große Lied A 2002 2016-12-26 15:40 Stereo Das "Klingende Österreich" am Weihnachtsfeiertag begibt sich auf die Spuren der beiden Schöpfer des wohl bekanntesten Weihnachtsliedes "Stille Nacht". Franz Xaver Gruber erblickte in Hochburg im Innviertel das Licht der Welt, Joseph Mohr in der Stadt Salzburg. Die Laufbahnen der beiden waren so unterschiedlich, wie es die Bahnen von Sternschnuppen sind und doch kam es zur großen Begegnung dieser beiden leuchtenden Punkte im damals bedeutungslosen Oberndorf an der Salzach. Gleich einem hellstrahlenden, kurzlebigen Himmelsereignis entstand dort das große Lied "Stille Nacht". Viele Jahre später fand es seinen ersten bedeutenden Widerhall in Leipzig. Sänger aus dem Tiroler Zillertal waren es, die von da an das Lied immer wieder einem begeisterten Publikum vortrugen. Originaltitel: Klingendes Österreich