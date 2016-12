ORF 1 21:50 bis 23:25 Komödie Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant USA, D 2001 2016-12-24 02:35 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Die erfolgreiche Hochzeitsplanerin Mary handelt eisern nach dem Grundsatz, sich bei ihrer Arbeit nie in den Bräutigam zu verlieben. Nach einer herben Enttäuschung hat sie sich so ein für alle Mal viel Ärger erspart. Als ihr Dr. Steve Edison über den Weg läuft, ändert sich dies schlagartig. Knall auf Fall erliegt sie dem Charme des wunderbaren Romantikers. Auf den gemeinsam verbrachten, traumhaften Tag folgt jedoch ein jähes Erwachen: Steve ist der Verlobte von Marys neuester Kundin Francine! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Lopez (Mary Fiore) Matthew McConaughey (Steve "Eddie" Edison) Bridgette Wilson-Sampras (Francine Donolly) Justin Chambers (Massimo Lenzetti) Charles Kimbrough (Mr. Jack Donolly) Joanna Gleason (Mrs. Kitty Donolly) Judy Greer (Penny Nicholson) Originaltitel: The Wedding Planner Regie: Adam Shankman Drehbuch: Pamela Falk, Michael Ellis Kamera: Julio Macat Musik: Mervyn Warren Altersempfehlung: ab 12