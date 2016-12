ORF 3 19:40 bis 20:15 Diskussion Das ganze Interview Nomen est omen A 2016 Stereo 16:9 Merken Im Oktober wurde der frühere Wiener Weihbischof Helmut Krätzel 85 Jahre alt. Doch an einen echten Ruhestand denkt der umtriebige Kirchenmann noch nicht. Ganz im Gegenteil: Erst vor Kurzem hat Krätzl ein neues Buch veröffentlicht. In "Meine Kirche im Licht der Päpste" blickt er zurück auf sein Leben und Wirken, das von bisher sieben Päpsten maßgeblich geprägt wurde: von Pius XII., der noch absolutistisch regiert hat, bis zu Papst Franziskus, der eine arme, dienende Kirche predigt und lebt, reicht der Bogen. Zentraler Punkt - im Leben, wie auch in seinem jüngsten Buch - ist das 2. Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren. Diese Kirchenversammlung hat Helmut Krätzl ermutigt, sich in oft heiklen Fragen wie etwa zum Pflicht-Zölibat oder zur Kommunion für wiederverheiratete Geschiedene kein Blatt vor den Mund zu nehmen . Im Gespräch mit ORF-Religionsjournalist Christoph Riedl-Daser blickt der emeritierte Weihbischof - kurz vor Weihnachten - zurück auf sein Leben als Priester und Bischof im Licht der sieben Päpste. Aufgezeichnet in der Sammlung Essl in Klosterneuburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christoph Riedl-Daser Gäste: Gäste: Weihbischof Helmut Krätzl Originaltitel: Das ganze Interview