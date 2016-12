ORF 3 14:35 bis 15:25 Dokumentation Weihnachten am Traunsee A 2016 2016-12-26 03:45 Stereo 16:9 Merken Die Vorbereitungen zum idyllischen Weihnachtsmarkt in Schloss Ort und zu den Adventmärkten rund um den Traunsee stehen diesmal im Zentrum. Das Geschehen rund um den See während dieser voradventlichen Zeit wird in lebendigen Szenen, berührend schönen Bildern und intensiven Gesprächen dokumentiert. Der Film umfasst das Geschehen rund um den Traunsee, in den Ortschaften, Werkstätten, Stuben und Küchen innerhalb eines Tages, vom Morgenerwachen über Mittagstisch zum Abendessen bis in die Nacht. Hinter die Kulissen der seit Jahren erfolgreichen Weihnachtsmärkte zu blicken ist ein höchst interessantes und abwechslungsreiches Unterfangen. Die stillen und auch turbulenten Vorbereitungen ermöglichen ein besonderes, wahrscheinlich selten gezeigtes Bild der Region, der Landschaft und ihrer Menschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weihnachten am Traunsee