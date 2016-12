Schweiz 1 20:10 bis 22:00 Musik Klingende Weihnachten Heiligabend mit Musik und Gästen CH 2016 2016-12-24 00:05 Stereo HDTV Merken Beliebte Stars wie Udo Jürgens, Oesch's die Dritten, Peter Reber, Jeff Turner oder Francine Jordi stimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer musikalisch auf das Weihnachtsfest ein. Der musikalische Bogen spannt sich dabei von grossen Marching Bands und Orchestern bis zu kleinen Chören, die allesamt festlich ertönen. So zeigt das Appenzeller Engelchörli dem Publikum seine Heimat Appenzell. In der Stille der Einsiedelei bei Solothurn erklingen die Stimmen des ältesten Knabenchors der Schweiz, der Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn. In der Stadt begegnet Linda Fäh ihren Gästen: den beiden Solothurnern Chris von Rohr und Dani Fohrler, dem schweizerisch-australischen Countrystar Jeff Turner und der ehemaligen Schlagersängerin Piera Martell. Linda Fäh besucht die Schwestern des Klosters im Namen Jesu beim traditionellen Backen der Änisbrötli zur Weihnachtszeit und die schweizweit einzigartige Ambassadorenkrippe in der Jesuitenkirche. Eine Aarefahrt gehört bei einem Besuch in Solothurn einfach dazu, auch an Weihnachten. Deshalb lässt sich Linda Fäh in einem venezianischen Boot nach Altreu entführen. Dort entdeckt sie ein zauberhaftes Weihnachtswunderland. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Linda Fäh Gäste: Gäste: Oesch's die Dritten, Peter Reber, Jeff Turner, Udo Jürgens, Francine Jordi, Appenzeller Engelchörli, Singknaben der St. Ursenkathedrale Solothurn, Piera Martell Originaltitel: Klingende Weihnachten