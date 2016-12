Schweiz 1 16:40 bis 18:00 Musik Jimmy Flitz Chinder Wiehnacht: E Reis dür d Schwyz nach Bethlehem CH 2016 Stereo HDTV Merken Jimmy Flitz ist die kleine freche Maus vom Münsterspitz, wie es in einem Lied heisst, das Kinder gern und laut mitsingen. In der Weihnachtszeit begibt sich die singende Maus des Berner Kinderliedermachers Roland Zoss auf eine abenteuerliche Reise nach Bethlehem. Mit von der Partie sind der Spielzeugroboter Trix-le-Gix und der Kater Moudi De Meuron. Bis die drei bei der Krippe ankommen, begegnen sie unterwegs vielen anderen Tieren. Ob gesungen, gejodelt oder gerappt, die Chinder Wiehnacht stimmt die ganze Familie auf den Heiligen Abend ein. In der reformierten Kirche Frutigen musiziert Roland Zoss zusammen mit Kinderchören, Chocolococolo, Christine Lauterburg, Nina Dubois und vielen anderen mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Roland Zoss, Chocolococolo, Christine Lauterburg, Nina Dubois Originaltitel: Jimmy Flitz: Chinder-Wiehnacht