Die Superstars Cameron Diaz, Kate Winslett, Jude Law und Jack Black geben sich beim Häusertausch die Klinke in die Hand und finden in Nancy Meyers' Top-Romantic-Comedy ('Was Frauen wollen', 'Was das Herz begehrt') auf ihrer turbulenten Flucht vor Beziehungen die Liebe ihres Lebens. Die Amerikanerin Amanda und die Britin Iris verbindet eines, nämlich Liebeskummer. Um über ihre Expartner hinwegzukommen, brauchen sie zu Weihnachten eine Auszeit. Als sie sich übers Internet kennenlernen, beschließen sie, ihre Häuser zu tauschen. Und so landet Amanda in einem verschneiten Cottage in England und Iris in Amandas Luxusvilla in L.A. Es dauert nicht lange, und schon stehen Iris' Bruder Graham und der Musiker Miles vor der jeweils passenden Tür - denn Liebe kennt keine Ferien.