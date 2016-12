Schweiz 2 14:55 bis 15:25 Reportage Rachel Allen Weihnachts-Special GB 2016 Merken Rachel Allen bringt mit ihren weihnächtlichen Rezepten und Gerichten festtägliche Stimmung in die Küche. Sie besucht eine Gänsefarm und schaut der Chocolatière Allison Roberts über die Schulter. Und: Ein alter Freund von Rachel taucht mit dem Cocktailshaker auf. Es sieht ganz nach Weihnachten aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rachel Allen - Coastal Cooking at Christmas