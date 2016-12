Für den Musiker Chris Cole (Mark Wahlberg) geht ein Traum in Erfüllung. Er bekommt das Angebot, bei seiner Lieblingsgruppe, der Hard-Rock-Band "Steel Dragon", als Sänger einzusteigen. So beginnt für Chris ein neues, aufregendes Leben als Rockstar. Doch dann geht seine Beziehung zu Emily (Jennifer Aniston) zu Grunde, und auch als Musiker fühlt er sich nicht verwirklicht. Chris beginnt zu zweifeln, ob seine Entscheidung richtig war. "Rock Star" von US-Regisseur Stephen Herek gehört zu den besseren Musikfilmen, was vor allem an den intensiven schauspielerischen Leistungen der beiden Hollywood-Stars Mark Wahlberg und Jennifer Aniston liegt. Der Soundtrack besteht aus Songs von KISS, AC/DC, Bon Jovi und Talking Heads. In Google-Kalender eintragen