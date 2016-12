Servus TV 17:55 bis 20:00 Abenteuerfilm Spuren AUS 2013 Nach dem Buch von Robyn Davidson Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Robyn Davidson plant scheinbar Unmögliches: Sie will 2.700 Kilometer durch die australische Wüste bis an die Küste des Indischen Ozeans wandern, begleitet nur von einem Hund und vier Kamelen. Da Robyn das nötige Geld fehlt, arbeitet sie mehrere Monate für einen Kamelhändler. Mit 27 Jahren ist Robyn endlich startklar. Da lernt sie den Fotografen Rick kennen, der über ihre Reise eine Reportage für das Magazin "National Geographic" realisieren möchte. Robyn ist damit einverstanden, und die beiden machen sich auf den langen, abenteuerlichen Weg. Die Geschichte von Robyn Davidson und ihrem neunmonatigen Fußmarsch durch die Wüste Australiens beruht auf einer wahren Begebenheit. 1978 machte der "National Geographic" daraus eine Titelstory. "Spuren" von US-Regisseur John Cullen ist nicht nur die Verfilmung der Reiseerinnerungen der 27-Jährigen, sondern auch eine einfühlsame Studie über die Selbstfindung einer jungen Frau. Die Australierin Mia Wasikowska ("Alice im Wunderland") spielt absolut überzeugend die Hauptrolle, für die übrigens vorher so berühmte Namen wie Julia Roberts und Nicole Kidman kursierten. Der Fotograf Rick wird von Neo-Star Wars-Bösewicht Adam Driver ("Kylo Ren") dargestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mia Wasikowska (Robyn Davidson) Adam Driver (Rick Smolan) Emma Booth (Marg) Jessica Tovey (Jenny) Rainer Bock (Kurt Posel) Brendan Maclean (Peter) Rolley Mintuma (Eddie) Originaltitel: Tracks Regie: John Curran Drehbuch: Marion Nelson Kamera: Mandy Walker Musik: Garth Stevenson Altersempfehlung: ab 6