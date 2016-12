Servus TV 16:05 bis 16:55 Musik Weihnachten mit Rolando Villazón "Es wird scho glei dumpa" / "Maria durch ein Dornwald ging" A 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Das in Österreich komponierte "Stille Nacht, heilige Nacht" gilt als bekanntestes Weihnachtslied der Welt. Der mexikanische Startenor Rolando Villazón singt das Lied an dem Ort, an dem es am Weihnachtsabend 1818 erstmals gesungen wurde: in Oberndorf bei Salzburg. Zudem ist der Salzburger Festspiele und Theater Kinderchor und das Quintett der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg mit beliebten Weihnachtsweisen wie "Es wird scho glei dumpa" oder "Maria durch ein Dornwald ging" zu erleben. Aufgezeichnet in der Stille-Nacht-Kapelle sowie in der Wallfahrtskirche Maria Bühel in Oberndorf, Salzburg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Quintett der Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg Originaltitel: Weihnachten mit Rolando Villazón