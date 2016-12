Servus TV 14:30 bis 16:05 Dokumentation Heimatleuchten Weihnachten auf Schloss Glanegg A 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Conny Bürgler und Sebastian Weber treffen beim Bauernadvent in Glanegg verschiedenste Handwerker wie zB. einen Maskenschnitzer, einen Glockengießer, probieren regionale weihnachtliche Gerichte, sprechen über Kunst zu Weihnachten und die Geschichte des Christbaumes. Umrahmt wird das Ganze von viel Musik und Gesang. Im gemütlichen Stall auf Glanegg spricht Conny Bürgler mit Pater Virgil Steindlmüller über die heutige Bedeutung von Weihnachten und Nächstenliebe. Graf Landolf Revertera kommt ebenfalls in unsere Weihnachtsstube und erzählt von den aktuellen Projekten der Aktion "Bauern helfen Bauern". Natürlich darf die Servus Wunschbaum-Aktion nicht fehlen. Weihnachtsengel Kathi Wörndl präsentiert einen ganz besonderen Wunsch, der noch erfüllt wird. Das große Finale bildet das gemeinsam Singen von "Stille Nacht, heilige Nacht". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Heimatleuchten