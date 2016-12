RBB 21:40 bis 22:55 Märchenfilm Die Prinzessin mit dem goldenen Stern CS 1959 Nach dem Märchen von Bozena Nemcová 2016-12-26 10:25 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Prinzessin Lada liebt den duftenden Rhododendron, und sie liebt das Singen und Lachen. Der alte König Hostivit wiederum liebt seine schöne Tochter. Von ihrer Schönheit und Anmut kann sich jeder sogleich überzeugen, denn auf ihrer Stirn glänzt ein goldener Stern. Goldene Sterne locken von jeher die Freier. An diesem Sommertage, der für Lada so unbeschwert begann, kündigt sich der mächtige König Kazisvet an. Der alte König versprach ihm einst Ladas Hand, die Prinzessin jedoch mag den kriegerischen, klirrenden Kazisvet so ganz und gar nicht. So stellt ihm die Prinzessin eine Aufgabe. Erfülle er die bis zum nächsten Tage, wolle sie seine Frau werden. Drei Kleider soll er ihr nähen lassen: eines aus den funkelnden Strahlen der Morgensonne, eines aus der Stille des Sommertages, eines aus der Sanftheit der Sommernacht. Kazisvet scheitert, aber erklärt dem Land den Krieg. Und da ist noch Prinz Radovan: gut, edelmütig und gerecht! Radovan weiß Liebe und Ehre wohl zu verteidigen. So bekommt er am Ende des Märchens seine geliebte Prinzessin Lada. Der erfahrene Komödienregisseur Martin Fric griff zu Bewährtem, beließ die vorgegebenen Motive des Volksmärchens - dem Grimmschen "Allerleirauh" verwandt - in ihrer Sinnfälligkeit. Dabei gelang ihm eine zeitgemäße Adaption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marie Kyselková (Prinzessin Lada) Josef Zíma (Prinz Radovan) Frantisek Smolík (König Hostivit) Martin Ruzek (König Kazisvet) Stanislav Neumann (Koch) Eduard Kohout (Marschall) Josef Vinklar (Janek) Originaltitel: Princezna se zlatou hv?zdou Regie: Martin Fric Drehbuch: Martin Fric Kamera: Jan Roth Musik: Bohuslav Sedlacek