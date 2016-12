RBB 19:00 bis 19:27 Reportage Weihnachtliche Klänge D 2013 2016-12-24 05:05 Live TV Merken Was könnte es in der Weihnachtszeit Schöneres geben, als über die vielen Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg zu schlendern. Es duftet nach Glühwein, frisch gebackenen Spekulatius, Bratäpfeln, Röstkastanien und gebrannten Mandeln. Dazu erklingen einige der schönsten und stimmungsvollsten Weihnachtslieder. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Weihnachtliche Klänge