Weihnachten mit Udo Jürgens Es werde Licht! D 2003

In tief verschneiter Winterkulisse am Arlberg präsentiert Udo Jürgens seine ganz persönliche Auswahl traditioneller und selbst geschriebener Weihnachts- und Winterlieder. Der sympathische Weltstar aus Kärnten einmal ganz privat und besinnlich. Er erzählt Erinnerungen aus seiner Kindheit, Geschichten und Gedanken zur Weihnachtszeit. und stellt Titel seines Albums "Es werde Licht" vor, auf dem sich alles um Weihnachten dreht. Gesanglich wird er dabei unterstützt von Kindern aus der Gegend um Lech/Zürs, der er sich auf besondere Weise verbunden fühlt. Traumhaftes Bergpanorama und Musik, die zum Mitsingen einlädt: "Weihnachten mit Udo Jürgens - Es werde Licht!"