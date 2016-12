RBB 17:00 bis 17:45 Show Rudis Tagesshow Extra D 2000 Live TV Merken Die 80er waren ein aufregendes Jahrzehnt. Wer sie verstehen will, kommt um "Rudis Tagesshow" nicht herum, die ab Herbst 1981 über die bundesdeutschen Bildschirme flimmerte. Mit Charme, Leichtigkeit und Witz nahm Rudi Carrell Politiker und Prominente auf die Schippe, kommentierte Weltnachrichten, Einspielfilme und kleine Missgeschicke. Wer war seinerzeit lustig, bekannt, beliebt und immer gut für einen Gag in Rudis Tagesshow? Es war Dr. Norbert Blüm. Zur Zielscheibe seiner respektlosen Auftritte machte Rudi Carrell den Politiker bereits in seiner ersten Sendung 1981. Von da an begleitete er jeden öffentlichen Auftritt des ehemaligen Ministers mit optischen und verbalen Witzen. 1987 baute er ihm sogar in seiner Studiodekoration eine Wohnung und zog Norbert Blüm durch sieben Sendungen (und durch den Kakao). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: "Rudis Tagesshow" extra