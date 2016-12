RBB 15:55 bis 17:00 Märchenfilm Der Froschkönig DDR 1988 Nach dem Märchen der Brüder Grimm 2016-12-24 00:35 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der schönen Prinzessin fällt eines Tages beim Spielen ihre Goldkugel in den Brunnen. Traurig über den Verlust sitzt sie am Brunnenrand, als ein Frosch mit einer Krone ihre Kugel wiederbringt. Als Dank möchte der Frosch gern geküsst werden, doch angewidert wirft die Prinzessin den Frosch an die Wand und bricht damit ihr Versprechen. Darum ist der schöne Prinz, der plötzlich vor ihr steht, nicht wirklich erlöst. Um den bösen Zauber zu brechen, folgt ihm die Königstochter bis an das Ende der Welt - durch Feuer, Wasser und Sturm. Ein Märchenfilm nach den Gebrüdern Grimm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jana Mattukat (Henriette) Jens-Uwe Bogadtke (Froschkönig) Peter Sodann (König / Vater) Franziska Glöse-Ebermann (Florentine) Susanne Lüning (Geraldine) Thomas Wolff (Askold) Pedro Hebenstreit (Barnarbas) Originaltitel: Froschkönig Regie: Walter Beck Drehbuch: Brigitte Bernert, Walter Beck Kamera: Wolfgang Braumann Musik: Günther Fischer Altersempfehlung: ab 6