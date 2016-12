N24 Doku 22:40 bis 23:35 Dokumentation Die verrücktesten Videos der Welt: Lebendig begraben USA 1999 Merken Für seine Entfesselungen ist der Magier Houdini bis heute bekannt. Am 66. Jahrestag seines Todes wagt ein US-amerikanischer Entfesselungskünstler einen Stunt: Mit geknebelten Händen lässt er sich in einem Plexiglas-Sarg unter sieben Tonnen Beton und Schlamm lebendig begraben. Doch als der Beton auf das Grab gegossen wird, verläuft nicht alles nach Planâ?¦ Atemberaubende Originalaufnahmen zeigen unfassbare Erlebnisse, die den Alltag der Beteiligten unerwartet auf den Kopf stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie