N24 Doku 21:00 bis 21:45 Reportage Dashcam - Die schlimmsten Autofahrer der Welt GB 2015 Merken Eine Videokamera am Armaturenbrett ist in einigen Ländern weit verbreitet: Sie soll dem Fahrer im Falle eines Unfalls als Beweismittel dienen. Immer öfter werden dabei schier unglaubliche Momente aus dem Straßenverkehr auf Band festgehalten. Die zweiteilige N24-Dokumentation zeigt die skurrilsten und spektakulärsten Dashcam-Aufnahmen aus aller Welt: Ob missglückte Überholmanöver, Massenkarambolagen oder Wutausbrüche hinterm Steuer - der Dashcam entgeht nichts! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Caught on Dashcam