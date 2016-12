N24 Doku 20:05 bis 21:00 Magazin Welt der Wunder Leckeres Weihnachtsgebäck: Was ist das Geheimnis des Dresdner Christstollen? Leckeres Weihnachtsgebäck: Was ist das Geheimnis des Dresdner Christstollen? D 2015 Merken Neben Plätzchen und Lebkuchen gehört der Dresdner Christstollen zum beliebtesten Weihnachtsgebäck. "Welt der Wunder" zeigt, wie das traditionelle Backwerk entsteht. Außerdem: Kurioser Dachbodenfund - wie kommt eine ägyptische Mumie nach Kanada? Die Powermacher - wie kommt der Strom in die Steckdose? Und: Panzerknacker im Auftrag der Industrie - wie Kölner Ingenieure Tresor-Schwachstellen auf den Grund gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder