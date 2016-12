n-tv 21:05 bis 22:00 Dokumentation Urzeit-Riesen - Land-Ungeheuer GB 2015 2016-12-24 01:10 16:9 HDTV Live TV Merken Welches Urzeit-Lebewesen war am größten? Vor 275 Millionen Jahren gab es zum Beispiel einen Riesenkäfer von der Größe eines Falken. Schlangen waren so groß wie Busse. Aber all das war nichts im Vergleich zu den Dinosauriern. Im Vergleich mit dem Titanosaurus wirkt selbst der T-Rex wie ein Winzling. Die n-tv Dokumentation zeigt die größten Tiere, die jemals auf der Erde gelebt haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Bloch (Himself - Expert) Gareth Dyke (Himself - Expert) Brian Farrell (Himself - Expert) Richard Forrest (Himself - Expert) Mikael Fortelius (Himself - Expert) Mike Habib (Himself - Expert) Jason Head (Himself - Expert) Originaltitel: World's Biggest Beasts Regie: Oliver Twinch Drehbuch: Oliver Twinch